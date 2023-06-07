惠中寺「未來與希望」系列講座，6月6日邀請聲音表達訓練師，獲得第五屆華人公益人物金傳獎的林依柔，談「表達力、人生力」，將古典音樂的舞台素養以及演奏時講求音準的要素，轉化成口語表達系統，讓抽象的感覺變成具體訓練法，透過表達經營個人品牌，分享表達力吸睛的箇中訣竅「人聲三元素」，現場與線上同步聆聽人數共計5324人。

林依柔透過表達經營個人品牌，分享表達力吸睛的箇中訣竅「人聲三元素」，現場與線上同步聆聽人數共計5324人。（圖／惠中寺提供）

林依柔畢業於實踐大學音樂學系，高中時期代表學校參與朗讀比賽，得到台中市朗讀比賽第一名，因而開啟人聲研究之路。（圖／惠中寺提供）

林依柔畢業於實踐大學音樂學系，高中時期代表學校參與朗讀比賽，得到台中市朗讀比賽第一名，因而開啟人聲研究之路，致力於聲音表達和口語的教學，累積10年經驗，每年授課超過200場次，學生遍及12個國家，著有《表達力決定你是誰》，並創辦了「小大人表達學院」期許人人都能有話好說。

林依柔(右)在佛光山中區總住持覺居法師(左)陪同下進場，受到觀眾熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

每個人講話都像是一種樂器的聲音，感覺也有所不同，林依柔認為，聲音沒有好聽不好聽，只有適合不適合，要視狀況調整改變。說話方式決定自己給別人的印象，進而影響人際關係，透過口語表達，投射內在感覺。人生每個階段，口語表達都有不同的學習需求，演說不僅是藝術，而是可學習的技術。

佛光山中區總住持覺居法師(左)致贈結緣品予講師林依柔(右)。（圖／惠中寺提供）

人聲要有感染力、影響力，講話方式決定了人生樣貌。林依柔指出6種毀滅溝通好感度的說話習慣，呼籲大眾不要踩到溝通的地雷。她說明人聲三元素「音量、咬字發音、畫面感」，音量拿捏的分寸取決於人我的距離，咬字發音取決於嘴型與口腔肌肉力量控制，畫面感則是透過笑肌提高讓音聲中有情緒，最後她更勉勵大眾透過有意識的訓練，每個人都可以成為期待的樣子。