台中市政府與台開公司目前有5件訴訟案在法院審理，其中，台中工業區二期區域鄰近廠房的護坡地委託銷售案，台中地方法院2日判決台開應返還市府銷售款項4億2596萬多元，若再加上利率5％計算、利息約9179萬元，總計台開需付給台中市府約5.17億元。

台中市府經發局指出，市府早期委託台開公司代為開發台中工業區，因該區域有部分土地屬於斜坡，剛開始未賣給廠商，待台中工業區進駐廠商完成建廠後，市府盤點剩下的乙種工業區土地（護坡地），部分廠商認為若購入護坡地可擴大廠房範圍，且原廠房設計無通路、管理不易，希望市府開放護坡地銷售，市府並於民國91年再度委託台開協助銷售。

經發局強調，直到民國106年，台中工業區二期鄰近廠房的乙種工業區土地共售出63筆，銷售金額為4億5851萬8580元，若扣除代辦費及相關應付費用，台開仍需返還市府4億2596萬1138元，但台開至今都未償還給市府這筆款項，市府於108年10月決定提出訴訟，要求台開返還銷售款項。

台中地院判決，台開必須返還台中市府4億2596萬1138元，以及從108年4月起的利息至清償日、約為9179萬元，法院並宣告第一審訴訟費用由台開負擔。

經發局強調，另市府與台開尚有大里工業區及航太工業區等3個工業區的開發費互抵案、精密一期工業區結餘款返還、精密二期與豐洲二期等共4件訴訟案正在進行中，至於台中工業區部分，若台開上訴二審，市府也積極準備相關資料與作業。