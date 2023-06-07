有「紅毯女王」封號的女星范冰冰，不久前出席坎城影展，換上多達16套造型，似乎在宣告自己強勢回歸演藝圈，也讓外界好奇她接下來動向。最近范冰冰在微博轉發粉絲使用她的美妝產品，竟脫口讓她別做明星做老闆，讓她傻眼又無言，但也代表她副業發展的很成功。

范冰冰結束坎城影展工作後，近日陸續轉發粉絲使用她的美妝產品心得，有的表示面膜好用到，連不喜歡范冰冰的室友都偷偷買來用；粉絲的反饋讓范冰冰看完心情大悅，「我的黑粉同學！姐姐在送二盒」。

另外還有粉絲用了范冰冰的面膜，自信地說「變成范冰冰了」，還激動求她別做明星了，好好當老闆搞產品；這段話讓范冰冰超傻眼，既開心又無奈地回應，「現在愛范美麗（fanbeauty）比愛我本人還多嗎？有沒有事？」最後用3個傻眼表情符號，表達她的真實心情。

其實范冰冰早在去（2022）年就很積極在籌備美妝副業，還曾像是美妝部落客在影音平台開箱隨身包包，介紹自己各種彩妝用品和保養品，當時還被不少大陸網友狠酸，如今看來她都在為美妝副業做準備，也獲得網友們好評，正副業都成功步入正軌。