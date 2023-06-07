大陸知名男星成毅2011年因電視劇《唐宮美人天下》踏入演藝圈，隨後出演《青雲志》、《琉璃》、《沉香如屑》等仙俠古裝劇，演技逐漸被認可，站穩一線男星的地位。未料，最近今(7日)傳出成毅每天花超過10小時拍打戲，且被送進醫院，讓粉絲相當憂心，而原因與同組演員鄭業成同時軋2部戲，導致劇組統籌失誤有關，對此，雙方工作室回應了。

成毅近日拍攝古裝劇《英雄志》，備受粉絲期待，沒想到網友今日PO出一張照片，可見這名疑似成毅的男子被灰色轎車送來後，趴在擔架上面，且周圍站了4、5人，畫面曝光後，粉絲除了佩服他的敬業態度之外，也責怪另一男星鄭業成因去新疆拍另一部戲，以致劇組將他跟成毅的拍攝日集中，之後一個月的打戲，則靠替身來完成，成毅必須短時間負荷壓力，這才導致受了傷。

對此，成毅工作室發布聲明證實受傷一事，並解釋是拍戲時腰傷復發，經劇組於第一時間送往醫院，診斷出腰間扭傷跟腰椎間盤突出的症狀，雖目前傷情穩定，但近期須避免劇烈運動，因此成毅將遵照醫囑好好休息，並按照康復情形安排後續工作，最後也表示演員在工作受傷這種事，不願被多關注，更不希望造成不必要的揣測。

成毅方表示目前無大礙。(圖/成毅 微博)

鄭業成強調已全力配合劇組安排。(圖/鄭業成 微博)

至於鄭業成方則澄清，《英雄志》本應於3月拍攝完畢，卻因故未果，在擔心影響拍攝品質之下，與劇組協調好，將拍攝期延長到4月，並強調一切是按照合約工作，然而，有許多網友發布及轉發軋戲的貼文，構成了誹謗，嚴重損害形象，要求這些人停止上述行為，否則將採取進一步的法律行動。