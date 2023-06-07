台北市貓犬學校開辦8年，提供市民正確犬貓飼養照護觀念，今年暑季與秋季班分別自7月17日及9月4日陸續開課，北市動保處表示，此次特別規畫犬貓以外的鼠、兔與鳥等非犬貓動物照護課程，將貓犬學校升級為台北市毛孩學院。

動保處表示，近年北市民眾飼養動物種類愈來愈多元，今年暑、秋季班特別規畫小型哺乳類及鳥類飼養照護課程，邀請不萊梅特殊寵物專科醫院與亞馬森特寵專科醫院的獸醫師，開設天竺鼠、貂、刺蝟與鳥類等特殊寵物的飼養密技，讓民眾認識這些寵物的習性，減少因飼養不當造成的健康問題。

動保處也說，另外邀請台灣大學附設動物醫院的獸醫師，介紹鼠兔齒科、生殖泌尿道疾病、鳥的常見疾病及老年鼠兔照護守則，讓飼主更清楚若家中寵物生病該如何照顧。

動保處說明，今年暑秋季班的犬貓靜態課程持續開課，由正向思維藝術、Dog老師全能發展學堂與貓談社等專業犬與貓行為訓練師，開設犬貓行為訓練課程，秋季班更有杜瑪動物醫院獸醫師，教導毛爸媽基礎疾病與實用的預防醫學。

動保處表示，最受歡迎的帶著狗狗一起上課「寵物行為訓練」動態課程，暑季班由Dog老師全能發展學堂老師許繡云（小愛）在萬華社大開課，秋季班則有2班次，由小愛及成書雯（Judy）老師分別在萬華及內湖社大開設「與狗生活禮儀」及「完美狗狗養成班」課程。

動保處強調，今年暑季與秋季班分別自7月17日及9月4日陸續開課，欲參加靜態課程歡迎向各社大直接報名；想參加動態課程的毛爸媽務必填寫線上報名表，經審查符合資格的毛爸媽才會錄取，每班最多錄取12組。