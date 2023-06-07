日本百年衛浴品牌TOTO與義大利精品磁磚集團一磚貿易精品磁磚合作，在台中設置複合式旗艦店，以寬敞展間陳列多款頂級衛浴設備。（馮惠宜攝）

相準台中消費潛力，日本百年衛浴品牌TOTO與義大利精品磁磚集團一磚貿易精品磁磚合作，在台中設置複合式旗艦店，以三層樓的展間陳列多款頂級衛浴設備，其中更有TOTO最新上市一體形除菌全自動馬桶，業者坦言，台中豪宅及大坪數成屋多，有嬌客一口氣買了五個單座就要50萬元的頂級馬桶。

TOTO新穎衛材總經理林崑星指出，全球經歷3年新冠疫情洗禮，居家設計、舒適又抗菌的衛浴設備成為生活顯學，日本百年衛浴品牌TOTO洞悉台灣消費者的衛浴趨勢，推出一系列NEOREST一體形除菌全自動馬桶新品，結合頂尖機能與工藝美學，各式空間風格皆能完美融合。

台灣東陶TOTO總經理山村徹強調，TOTO三大優勢展現日本衛浴第一品牌強大實力，以前瞻性思維在以「人」為本的核心精神上，突破性的創新電解除菌水技術為消費者做好健康把關、不斷研發再進化的產品細節使清潔更輕鬆全面，更備有24小時全天守候的客服專線，提供最貼心的售後服務。

台中市場極具潛力，尤其大坪數豪宅、豪墅多，TOTO在台中的旗艦店更是全台最大，且結合頂級磁磚業者，將NEOREST一體形除菌全自動馬桶與多種模式的淋浴龍頭系列、扶手新品等，規劃一比一比例全衛浴空間，業者也透露，有消費者一口氣買了五個頂級50萬元馬桶，毫不手軟。