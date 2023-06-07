正在訪日民眾黨主席柯文哲在朝日新聞專訪表示，中國並未提供九二共識的明確定義，如果他當選總統，打算向中國詢問這個定義。柯文哲7日時解釋，一直到現在為止，沒有看過真正中國官方版本很清楚的定義九二共識，「就像叫我買東西，不告訴我那個東西是什麼，就要我掏錢。」

柯文哲接受朝日專訪時，被問起總統選舉之前，有計畫訪問中國嗎？柯文哲答，目前沒有，「訪問中國能增加我的選票嗎？」這是基於現實考慮作出的判斷。

柯文哲也在朝日專訪中指出，中國對台灣提出了對話的條件，要求台灣承認雙方曾經確認過的「92年共識」，即台灣與中國都屬於「一個中國」，他在擔任台北市長時，並未接受中國提出的共識，但中國接受了他主張的「兩岸一家親」，並進行對話。問題在於，中國並未提供九二共識的明確定義。如果當選總統，他打算向中國詢問這個定義。

柯文哲7日下午到智庫「國際問題研究所」交流，會後接受訪問，對於訪中規畫，柯文哲表示，目前沒有計畫去中國，因為很簡單，去中國到底是要談什麼？總是要有計畫，像他去美國、日本有目的，目前去中國想不到目的，所以暫時沒這個計畫。

至於是否怕去中國掉選票？柯回覆，做一個行動一定要有目的，連目的都沒有，去要怎麼增加選票？

媒體也詢問，柯文哲稱當選要問中國九二共識，怎麼沒有想要在選前前往中國詢問定義？柯指出，他覺得很奇怪，九二共識從1992年到現在，主要是在2000年以後出現，一直到現在，中國每次都說台灣必須接受九二共識，可是老實講，一直到現在為止，沒有看過真正中國官方版本很清楚的定義九二共識是什麼。

柯說，「就好像你叫我買東西，啊又不告訴我那個東西是什麼，只是叫我掏錢，我就覺得這實在是沒有邏輯」。

是否認為自己是三個總統參選人最能跟中國對話的人？柯回應，民進黨就不用講，根本就沒有來往，國民黨主要是失去台灣人民的信任，太陽花學運為什麼會發生，就是國民黨跟中國打交道，沒有台灣人民的信任，這是國民黨的問題，至於民進黨是完全不跟中國打交道，根本就也沒有互信，而且每天在吵架，這樣怎麼對話。

另外，智庫「國際問題研究所」理事長佐佐江賢一郎關心，台灣跟大陸能不能和平共處。柯文哲表示，他跟對方說，絕對不要把目前中國當作永久中國，中國也會改變，要有這想法，不要用30年前方法解決現在問題，也不要用現在狀況去推測30年後，應該在國際外交上維持動態平衡，就是以前有個靜態平衡點，目前整個世界在變動。

柯文哲接著說，比方說問到美國跟台灣關係，對方說美中關係在過去30年本身在改變，如果美中關係都在改變，為什麼認為台灣跟美國關係完全是一樣？預測未來5年10年可以，叫他預測15年後沒辦法，但是這也很清楚，今天台灣至少在2024，看得到的時間內，台灣不管誰執政，對美國關係不會改變，這是很確定。