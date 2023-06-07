57歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她分享自己有個怪癖是會裸體化妝，更大方公開化妝照片，引起網友熱議。

胡文英今（7日）於Instagram透露自己家有專門的衣帽間兼化妝室，幾十年來習慣裸體化妝，和朋友講電話因為某些問題需要開視訊，「被我朋友看到如此畫面（三點不露辣），朋友跟我說他餓了」，照片中胡文英一手舉著手機，一手拿著化妝刷，上半身沒有穿任何衣物，僅用長髮遮住兩點，大方讓雪乳見客，尺度非常大。貼文一出，網友紛紛留言：「原來你身材這麼好！」、「下午茶時間，邊吃巧克力蛋糕邊配這些照片」、「這也太性感了」、「心肝～流鼻血了啦」、「身材真的很棒啊」、「原來有這種福利」、「性感度爆表了」。

胡文英還有一個女兒是女星鄭靚歆，前陣子鄭靚歆公開出櫃，胡文英與女兒一同拍攝影片宣導，鄭靚歆透露國中時她就是短髮，當時初戀是校花，學校訓導處得知後請兩人去談，希望她們分開，後來還請了雙方家長來學校，胡文英非常開明完全不介意這段戀情，但對方家長非常反對，後來兩人只能偷偷見面。