林柏宏敞開心和當地孩子交朋友，收穫滿滿感動。（台灣世界展望會提供）

林柏宏7日出席世界展望會記者會，聊到最近被拍到他在看房，他透露目前已看到一段落，會停一陣子，「看房子很講緣分，看了一陣子就覺得目前的物件其實差不多，所以會停一下，覺得可能過一段時間就會再出現好的房子。」至於選房的條件？他說買房預算8位數，希望能有2到3房，注重採光通風。

另林柏宏憑《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍北影影帝，但同片演員許光漢沒有入圍，公布當下兩人有傳訊息，許光漢祝福也鼓勵林柏宏，告訴對方一定要拿獎；林柏宏則說：「我說我比較希望大家一起入圍，因為大家都一起工作，連宣傳都很辛苦，他還生病。」也約許光漢一起走紅毯，喊話：「是家人都一起來。」

聊到四月底前進非洲索馬利蘭7天做公益，林柏宏一度哽咽，回憶當地小孩帶來的感動，他也說索馬利蘭的小朋友都很會踢足球，他一開始跟大家踢球時，小孩們都以為他是某位韓國的球星，沒想到球技太差，讓其中1位小男孩出現嫌棄的表情，更形容他的球技很「BAD」。