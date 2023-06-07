▲市議員施偉政表示，台水當初疑似沒有按圖施工，才導致廠商誤挖管線，而如此頻繁停水又供水，也容易使附近大型集合式社區抽水馬達損壞。（徐佑昇攝）

▲施工單位5日挖破自來水管線之情形，沒想到7日又挖破一次。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆水管施工竟「3天2破」 議員促台水應與施工單位積極協調

基隆市中山區中和國小前路段正在進行瓦斯管線施工，但沒想到5日才挖破水管，7日竟又再挖破一次！針對水管「3天2破」，市議員張秉鈞及施偉政、宋瑋莉、郭美秀等均到場關心。張秉鈞質疑施工單位施工前是否有先跟水公司索取水管圖資及進行試挖。施偉政則表示，台水當初在管線鋪設疑似沒有按圖施工，導致施工廠商誤判，另外頻繁的停水，也可能造成社區馬達過熱損壞。台水則回應，針對施工會提供管線圖，未來有必要將指派管線人員現場給予廠商指示，避免類似情形再發生。

基隆市中山區中和國小前方路段正在進行瓦斯管線鋪設工程，但在5日傳出施工的瓦斯廠商挖破自來水管線而漏水，經修復後，沒想到7日要再度挖破，讓該區居民與議員都相當不滿，質疑台水是否消極作為。

民進黨立委參選人張秉鈞表示，中和國小5日就發生因建案施工埋瓦斯管時挖破水管，造成居民用水權益受損，沒想道才隔一天又破，質疑施工前是否有先跟水公司索取水管圖資及進行試挖，否則怎麼會3天內發生相同事件2次？

張並要求盡快完成修復，避免讓居民造成用水權益受損，同時若因臨時停水造成用戶權益受損，水公司需協助請求賠償。

市議員施偉政則表示，3天2次誤挖有幾個問題，第一是施工廠商是否有確實向台水申請管線埋設圖，否則為何頻繁誤挖？第二是台水也有部分責任，因為台水過去在埋設輸水管時並沒有按圖施工，埋設深淺均會影響施工；第三是這樣反覆停水又供水，很容易導致大型社區的馬達損壞，台水應謹慎應對。

對此台水公司第一區管理處副處長陳素卿回應，有關破管問題已處理完畢。未來若有相關施工情形，除了會提供管線埋設圖給施工單位參考外，如有必要也會指派管線單位人員至現場，直接指示施工廠商水管之位置，避免再有類似誤挖破管情形產生。