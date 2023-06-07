義大利麵是許多人都喜愛的美食，但享用之餘也要注意一下熱量，否則不利體重控制。對此，營養師余朱青就從義大利麵的醬料、麵條到配菜，分別說明健康挑選原則。她指出，白醬口味及越有立體空間的麵體，熱量相對偏高；此外，配菜選擇低脂肪蛋白質，再搭配生菜沙拉會更好。

營養師余朱青於臉書專頁發文，分享義大利麵的3個健康原則，包括醬料、麵條到配菜都大有學問：

1、醬料：余朱青指出，若將醬料熱量由高至低排名，依序為白醬、青醬、紅醬、清炒。她表示，享受食材原汁原味，不額外添加最健康，並提醒有些NG作法會讓熱量增加。比如紅醬加蕃茄糊、番茄醬或砂糖，可能導致鈉含量及糖分過高；白醬使用奶油、麵粉及鮮奶油來製作，造成高油脂又高糖份；青醬為了順口而加入大量鮮奶油，反增加身體負擔；清炒以大量調味料來改善沒有醬汁，結果攝取過多鹽份。

2、麵條造型：余朱青提醒，越有立體空間的麵體，越能把醬汁塞好塞滿，讓人不知不覺吃進更多熱量。因此，若想控制熱量，長直麵條是更好的選擇。

3、配菜：余朱青指出，外面販售的義大利麵普遍缺少蔬菜類食物，又常搭配加工或油炸類等脂肪含量較高的配料，並不是均衡的飲食搭配。她建議，選擇雞肉或海鮮等低脂肪蛋白質，再搭配一盤生菜沙拉，就能讓營養更均衡。