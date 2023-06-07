桃園市觀音國民運動中心位於大潭桃科一路、桃科三路口，館內設施多元，預計7月10日開幕營運。（體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國民運動中心預計7月10日開幕營運，市府針對設籍、任職於觀音、新屋的市民和勞工，推出半價優惠。（體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國民運動中心去年8月竣工並取得使用執照，至今已過9個月，卻遲遲未開幕啟用，原預計5月底、6月初開放卻再度延宕，當地民眾望穿秋水直呼「等到身體都生鏽了」。體育局表示，因台電的電料缺件無法完成送電因素，將延至7月10日開幕，另還針對設籍、任職於觀音、新屋的市民和勞工，推出半價優惠。

觀音國民運動中心位於大潭桃科一路、桃科三路口，市府考量觀音地區人口成長，桃科園區員工與鄰近地區也有運動需求，過去市府協商經濟部、台電、中油挹注資源，由中油出資4億元、觀音區公所出資1400萬元打造，館內設施多元，包括溫水游泳池、SPA池、烤箱、蒸氣室、體適能中心、羽球場、桌球區、綜合球場、韻律教室、飛輪教室、兒童遊戲區、棋藝閱覽區及社區教室等。

地方上雖有民眾認為地點偏遠，仍有不少人相當期待開幕，有全新場館可進行多種類的運動，近期營運廠商陸續在臉書專頁「開箱」內部裝潢，民眾也不斷詢問何時開幕，也有人認為去年9月風光辦了竣工典禮，沒想到過這麼久都還無法進去使用。

市議員吳進昌與許更生都表示，過去因台電機電相關問題，後續又點交給廠商裝潢，導致開幕遙遙無期，民眾期待啟用日到來，盼盡快啟用，提供觀音民眾優質的體育場館，不要讓鄉親「看得到用不到」。

體育局說明，原預計完工期程為5至6月間，但在接近完工時，台電的電料因疫情期間進口期程遲延造成缺件，無法按時完成送電，因此延至7月10日開幕營運。

體育局表示，觀音國民運動中心收費除了和其他運動中心相同，包括65歲以上長者和低收入戶享有公益時段免費優惠，還有其他中心沒有的優惠，包括設籍觀音區和鄰近新屋區的鄉親，都能享有全館設施半價優惠，連帶在這2區上班的勞工只要出示服務證也可享半價。

民眾關心開幕後有何課程可參加？體育局表示，目前已初步規畫推出游泳、健身（有氧）、羽球等課程讓市民體驗，原則上採現場自由參加為主，不需預約，相關訊息與日後課程銷售將於開幕前2周公告。