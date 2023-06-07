獨》首位候選人會面 侯友宜、羅森柏格深談近1小時

首位會面候選人是他！美國AIT理事主席羅森柏格訪台，並宣布將與三黨候選人會面，她今(7日)下午5時下班時刻，低調與新北市長侯友宜見面，是她此行第一位見到的總統參選人，雙方暢聊近1個小時，市府也在會面場合陳列市府在SDGs相關成果，所有市府女性首長也都入列，最後侯友宜親自送羅森柏格到板橋火車站，結束這次訪問。

由於是非公開碰面，侯方不願透露相關內容，不過據了解，雙方針對兩岸議題，與台美關係等，都有深度交流；侯方也在會中表達訪美意願，將透過黨中央等單位對接，除了美方政要、議員，也將拜訪智庫與僑胞團體。

過去外界認為美方對侯友宜不熟悉，但近侯人士指出，侯友宜從擔任市長開始，就與AIT關係良好，包括前處長酈英傑、前理事主席莫健，到現任處長孫曉雅等，侯與至少見面八次以上。

近侯人士指出，美方對侯是「務實」領導人認識很深，侯市長任內也非常重視與美國各大城市城市外交，也在2019年台灣關係法40周年協助在淡水舉辦展覽，美方其實非常了解侯友宜的態度。