桃園市蘆竹區日前有2隻流浪貓經結紮後，回放在捕捉點9.3公里外遭車撞死。有動保里長之稱的崔美瑛表示，流浪動物結紮後應放回原處，把流浪動物放到遠處，只會吸引其他新的流浪動物進來，痛批動物保護處讓民眾選擇「回置遠處」根本是「創舉」。

動保處解釋，主要是居民有意見，才會選擇遠處回置，當時也考量該處有餵養人。動保處說，未來會檢討更詳細、嚴謹的規範，例如評估無法原地回置時，需評估有無餵養人、區域安全性是否良善。另對於結紮部分，8日晚間將和獸醫師公會開會，訂立結紮標準規範。

崔美瑛說，在蘆竹有2隻剛出生流浪貓經結紮後，放置在離捕捉點9.3公里外，2隻貓日前被撞死，此舉令人無法接受。她說，動保處在同意書上，提供「回置遠處」根本是「創舉」。她提到，流浪動物有區域性，動物經結紮、放回原處後，比結紮前乖巧，其他的流浪動物也會因為這裡已有流浪動物，而不會前來。否則把流浪動物抓走，只會一直有新的流浪動物造訪，根本解決不了問題。

她以自己經驗為例，她起初推動時流浪動物結紮回置原處時，也遇到里民反彈「喜歡就帶回養」、「不要放在這裡」，經她不斷溝通、協調，現在里內每個社區都在搶貓，因為有貓的社區比較不會有老鼠、蟑螂。

崔美瑛說，動保處今年2月發給里長的公文還提到流浪動物結紮後原地放養，應更了解回置原地的重要性，而不能以居民不同意為由，就讓流浪動物到遠處。「難道有人支持酒駕，政府就不抓酒駕了嗎？」她也批，2隻小貓才0.7公斤並不適合結紮。