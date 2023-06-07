黎姓男子去年2月駕駛大貨車在桃園龍潭發生車禍，員警到場後發現黎男酒駕開單，他事後也被吊銷駕照2年，黎男不滿提行政訴訟，主張自己需賺錢養家。法院審理時，發現員警並未全程錄影，有行政瑕疵，撤銷原處分，可上訴。

警方到場處理，發現黎男酒駕，因此依法送辦，黎男也被警方依違反公共危險罪送辦，檢察官給予緩起訴處分，桃園市交通裁決處裁處吊銷駕照24個月並依參加道路交通安全講習。

黎男不服原處分提告，他說，自己是更生人，不知道保力達有酒精才當成飲料喝，因此測得酒精反應，但酒測值僅有0.19，未達公共危險，並非故意酒駕，希望撤銷原處分，讓他可以開車養家謀生。

交通裁決處表示，黎男稱吊扣駕照會影響個人生計，不過裁決機關本來就應依法裁決，也無法律規定可以因為家庭狀況、生技困難而作為免罰依據，另外吊扣駕照是法律明文規定。

法院勘驗採證光碟，發現影片開始時，錄影員警已完成酒測，並告知黎男0.19毫克又有發生事故，涉嫌公共危險罪要到交通隊製作筆錄並移送。依照勘驗結果，錄影時間開始是在酒測後，並無酒測完整過程。

法院詢問後，員警則說，「時間過去已久，密錄器影像亦已銷毀」，法院認為，舉發員警未依規定於實施酒測時全程錄音、錄影，屬於可歸責員警的行政疏失。且警察對人民實施酒測，是侵害人民一般行為自由及隱私權。雖然黎男並未爭執，但法院依職權調查後認原處分應予以撤銷。法院強調，員警酒測過程已有違反正當行政程序瑕疵，因此無論黎男實際上有無酒駕，都因為此程序瑕疵而應予撤銷。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！