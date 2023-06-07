Yeri在劇中當校園女王帶頭霸凌。（愛奇藝國際站提供）

韓國狗血校園劇《清潭國際高等學校》由新生代女星李恩泉與女團「Red Velvet」成員Yeri（金藝琳）主演，描述成為殺人事件目擊者的貧窮女高中生，轉學到人人稱羨的貴族學校後，和命案嫌疑犯同時也是校內女王的財閥三世展開權力遊戲和心理鬥爭的過程，上線後，直擊階級差異痛點的犀利台詞，在網路上掀起熱烈討論。

劇中，李恩泉飾演的「慧仁」被告知因為校內有位父母雙亡的學生也有意參加外語培訓，因此被刷下，無法拿到出國補助金，沒有本錢炫富，沒想到連比窮都輸人，搶不到學習資源，讓她感到失望且無力。為了賺到更多錢，成績優異的慧仁偽造年紀和學歷，進入有錢人家當家教，她看見學生娜妍（高珠熙 飾）房裡散落各款奢侈名牌包，隨便一個都能抵過她出國培訓費用，嘴上喊浪費內心卻有些羨慕。

此時，同學發現慧仁以低收入戶資格申請外語研習，不想被瞧不起的她，於是謊稱自己其實是富二代，她開始偷偷穿娜妍的衣服跟鞋子，上傳照片到社交平台，並為自己塑造出有錢又早熟懂事的「媽朋女」（指家世、成績、性格等條件皆優異者）形象，但慧仁的偽千金舉止很快就被娜妍發現，娜妍以此為要脅，要慧仁幫她寫作業，把她當下人使喚。

娜妍在清潭國際高等學校面試當天，假裝忘記拿講稿，要慧仁放棄期中考，當她的人肉快遞，想藉此測試慧仁是否會拚命守住自己的秘密，得知真相的慧仁敢怒不敢言，但隨後她在洗手間內遇見同樣因為出身貧窮而被惡整的清潭學生，她決定不再隱忍，提著一桶水衝進禮堂，往娜妍身上狂潑，為全劇掀起高潮。正如李恩泉之前受訪時所說：「慧仁不是個會乖乖被欺負的角色。」

另外，Yeri擺脫偶像包袱，演活目中無人的跋扈財閥千金「白齊娜」，劇中因為煽動同學對貧困學生施暴而接受調查，未料調查過程中，大批學生闖進會議室，搶著承認自己才是霸凌案主使者，想替她頂罪，對老師露出冷笑說：「你用的是我們家生產的筆電，那台已經舊了，要不要幫你換最新款的？如果這裡是貴族學校，我就是王族，你連這個都不知道嗎？」甚至在課堂上公然睡覺，被老師叫醒後，她秀出一連串流利英文，嘲弄老師發音俗氣，肆無忌憚的態度，連師長都拿她沒轍。

《清潭國際高等學校》每週三晚間18點在愛奇藝國際站及friDay影音更新2集。