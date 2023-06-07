國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，德國手鼓大師Murat Coskun（右起）、以色列手鼓大師Zohar Fresco、美國手鼓大師Glen Velez、義大利手鼓大師Andrea Piccioni現場一同演出《Elements》。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，特邀德國手鼓大師Murat Coskun（見圖）前來。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，特邀以色列手鼓大師Zohar Fresco（見圖）前來。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，特邀美國手鼓大師Glen Velez（見圖）前來。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，特邀義大利手鼓大師Andrea Piccioni（見圖）前來。（杜宜諳攝）

德國手鼓大師Murat Coskun（右起）、以色列手鼓大師Zohar Fresco、美國手鼓大師Glen Velez、義大利手鼓大師Andrea Piccioni現場一同演出《Elements》。（杜宜諳攝）

手鼓大師Glen Velez（左起）、Murat Coskun、指揮張佳韻、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、節目策劃人黃馨慧、手鼓大師Zohar Fresco、Andrea Piccioni、台灣國樂團團長劉麗貞一同出席。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，宣布邀請享譽國際的世界手鼓天王Glen Velez、Andrea Piccioni、Murat Coskun、Zohar Fresco、台灣手鼓天后黃馨慧以及台北So Good手鼓樂團一同跨界盛大演出。 本次邀請4位經歷豐富的國際級重量卡司，有來自美國榮獲4屆葛萊美獎的手鼓教父Glen Velez、被＂Musica Jazz＂雜誌譽為手鼓大師的義大利國寶級演奏家Andrea Piccioni、多種風格的Murat Coskun，以及開發新手鼓指法技術的以色列手鼓奇才Zohar Fresco。

開場演出由張永欽創作、本次節目策劃人黃馨慧與台灣國樂團演出《鼓今中外》，另一重頭戲為世界首演作曲家櫻井弘二發想自莎士比亞戲劇《仲夏夜之夢》的新作《魔幻森林之后》，由4位頂尖手鼓大師象徵仙王奧伯隆、台灣手鼓天后黃馨慧象徵仙后緹坦妮雅，台北So Good手鼓樂團46位團員化身為魔幻森林裡的眾精靈們與台灣國樂團同台起舞。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，本次的跨界合作，一展國樂強大的包容力，穿梭古今、跨越東西方，融合多元的節奏感，激盪出多元而開闊的藝術火花，帶來旖旎異地的風情與多元音樂的共鳴。