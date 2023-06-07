國立傳統藝術中心台灣國樂團6日舉行《登峰造擊》音樂會前記者會，宣布邀請享譽國際的世界手鼓天王Glen Velez、Andrea Piccioni、Murat Coskun、Zohar Fresco、台灣手鼓天后黃馨慧以及台北So Good手鼓樂團一同跨界盛大演出。 本次邀請4位經歷豐富的國際級重量卡司，有來自美國榮獲4屆葛萊美獎的手鼓教父Glen Velez、被＂Musica Jazz＂雜誌譽為手鼓大師的義大利國寶級演奏家Andrea Piccioni、多種風格的Murat Coskun，以及開發新手鼓指法技術的以色列手鼓奇才Zohar Fresco。
開場演出由張永欽創作、本次節目策劃人黃馨慧與台灣國樂團演出《鼓今中外》，另一重頭戲為世界首演作曲家櫻井弘二發想自莎士比亞戲劇《仲夏夜之夢》的新作《魔幻森林之后》，由4位頂尖手鼓大師象徵仙王奧伯隆、台灣手鼓天后黃馨慧象徵仙后緹坦妮雅，台北So Good手鼓樂團46位團員化身為魔幻森林裡的眾精靈們與台灣國樂團同台起舞。
國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，本次的跨界合作，一展國樂強大的包容力，穿梭古今、跨越東西方，融合多元的節奏感，激盪出多元而開闊的藝術火花，帶來旖旎異地的風情與多元音樂的共鳴。
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