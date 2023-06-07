徐國聰原本從事裝潢工作，10多年前改行務農，種植1.2公頃的玉荷包。（張毓翎攝）

玉荷包產季到來，一般人都會想到高雄大樹等產地，不過位在牛奶故鄉的台南市柳營區，也有一位玉荷包達人，50歲的徐國聰原本從事裝潢，10多年前父親發生車禍，他回鄉接手父親的荔枝園，一開始收成很差、賠了很多錢，後來朋友經介紹，請教有經驗的老農，從錯誤中學習，栽培出來的玉荷包，果肉飽滿、香氣十足，十分搶手。

徐國聰回憶，10多年前，父親發生車禍而無法耕作，畢竟果園是自己家的，總想要傳承下去，剛好有朋友認識在高雄種玉荷包的農友，於是他專程前往，三顧茅廬拜託指導，對方可能被自己的誠心所感動，親自到柳營現地指導。

徐國聰與妻子張依紋跟著這位「貴人」一步步學習，柳營區農會也技術指導和媒合資源，鼓勵他們上課汲取新知識。張依紋說，種植玉荷包的過程，歷經不少挫折，曾看到結滿果的果園，一夕之間果實都掉光光，尤其近年常發生乾旱，只好到處找水源澆灌。

徐國聰目前在果園栽種200棵玉荷包荔枝樹、面積將近1.2公頃，採收時附近的親戚也常來幫忙，做事較細心俐落的妻子，負責採收後的整理分級出貨。

夫妻倆感謝柳營區農會總幹事陳右欣、新農人業務承辦員謝翠玲，協助行銷推廣，拓展客群，讓老父十分欣慰。

謝翠玲說，老一輩為了增加收入選擇經濟價值高且很少人種植的稀有物產，因為沒有專業知識常失敗、沒收成；國聰珍惜家族傳下來的果園農地，積極進取，打出自家品牌「美荔園」，透過網購宅配，擁有穩定客源。