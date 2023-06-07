綠營近日性騷爭議連環爆，吃案頻傳引發輿論撻伐。精神科醫師沈政男指出，台北市勞動局調查綠營性騷案，發現民進黨沒有預防職場不法侵害的紀錄，顯然對職場霸凌不重視，須知性騷擾也是職場不法侵害的一環，這樣的組織要如何做好性騷擾防治？職場性騷擾與其說是性平問題，本質上更是權力濫用的後遺症，政治人物拿捏受害者不敢張揚的心理更加老練。職場霸凌很嚴重卻沒什麼人關注，才是勞動部該加強的地方。

「立法院與國民黨都有明確的性騷擾申訴電話，請問民進黨呢？」沈政男6日在臉書發文表示，職場性騷擾申訴，最關鍵的一步就是：當你向上級說，我被性騷擾了，上級的第一反應通常是什麼？是你有多受傷嗎？當然不是！而是，事情如果鬧大，會不會影響我的官位？這是人之常情，沒什麼好奇怪的，但就因如此，必須把性騷擾申訴流程弄出一個中立、客觀的管道，才能避免球員兼裁判的問題，

沈政男強調，而最好的方法，在組織內部就是設立申訴專線與email，所有通報電話都必須做成紀錄，不管後來當事人要不要提出申訴，都必須留下處理過程的紀錄。當然，如果性騷擾加害人是老闆或負責人，就必須向縣市勞動當局申訴，而不是經由原來的申訴電話或email。

沈政男指出，台北市勞動局最近因為民進黨性騷擾案連帶爆發職場霸凌，而前往進行勞動檢查，結果發現他們沒有預防職場不法侵害的紀錄，顯然對職場霸凌沒什麼概念，也不重視，須知性騷擾也是職場不法侵害的一環，試問，這樣的組織要如何做好性騷擾防治？民進黨立委說，性騷擾不是一黨一派的問題，如果該修法就修法！是嗎？民進黨性騷擾吃案嚴重，就代表整個台灣的職場性騷擾防治都沒做好嗎？

沈政男直言，去看歐美日韓的數據便知，百分之3是相當低的數據，其他國家至少5到10倍的發生率。調查也發現，將近9成的30人以上職場都設有性騷擾防治處理機制，可見已得到重視與落實，台灣的性平運動老早比許多歐美國家、日韓更進步許多了。這次的台灣版metoo運動，純粹是民進黨惹出來的，原因就出在，他們有性平觀念，但沒有職場霸凌觀念，而職場性騷擾，與其說是性平問題，本質上更是權力濫用的後遺症。

「政治人物不就是權力捭闔的專家？」沈政男表示，他們如果在職場上濫用權力，對於拿捏受害者不敢張揚的心理，當然更加老練。國民黨在今年1月初提案修法，要求政務人員涉及性騷擾就先停職，結果遭到民進黨反對。試問，此次民進黨發生性騷擾吃案醜聞以後，第一時間不也是將涉案主管停職？台灣的職場不法侵害觀念才剛起步，職場霸凌很嚴重卻沒什麼人關注，才是勞動部該加強的地方。