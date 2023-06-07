癌症患者除了休息，其實也需要運動，以鍛鍊抗癌體力。美國科學家研究指出，癌友可選較為和緩的瑜珈運動，研究成果顯示，每周做2次瑜珈可明顯降低發炎程度，藉此降低病情擴散機率，和緩類型的運動能讓癌症嚴重程度或多或少趨緩。科學家建議，醫師應在治療處方加入瑜珈運動。另有研究指，散步、購物、園藝等緩和形式的日常活動也有助降低癌症死亡率。

英國《每日郵報》報導，近年來醫界對於癌症治療的態度，已逐漸從以休養為主變成建議患者多多活動。運動已知具有抗發炎效果。美國紐約羅徹斯特大學醫學中心（University of Rochester Medical Centre）研究人員由此展開研究，探求瑜珈對於癌患能帶來何種好處。

主持研究計畫的瑪斯提安（Karen Mustian），針對癌症患者接受治療帶有的毒性與副作用已長達20年。她說，此前瑜珈教室尚未在紐約市街頭巷尾大量出現，最近這次研究特別觀察瑜珈對於癌症患者的效果。

研究團隊找了502名罹患癌症但控制良好的人士參加研究，其中大約半數每週從事2次瑜珈運動，每次75分鐘，研究為期4週。受試者在研究開始與結束時各做血液檢查以評估發炎程度，比較之後發現壓力指數明顯降低，「從根本而言，瑜珈讓發炎物質減少了」。

瑪斯提安說，是否應該鼓勵癌患從事傳統瑜珈、太極這類活動？「答案是肯定的」，20年後的今天，應該研究的問題已變成「活動量」，要從醫學角度而非健身產業角度去探究「對於患者有效的運動量最低門檻」。

另一項在芝加哥召開的美國臨床腫瘤醫學會（American Society of Clinical Oncology）會議發表的研究報告指，老年癌症患者生活維持積極活躍者，因癌症死亡的機率大減將近18%。每天步行30分鐘或從事基本日常緩和活動者，例如拎著購物袋去買東西、在花園裡刨土栽植，存活率最高。這代表有愈來愈多證據顯示運動對於癌患很重要。

發炎反應是人體免疫系統的指標，這代表白血球與其他物質出動對抗感染或修復損傷；趟若發炎反應時間拉太長，可能會傷害身體健康的細胞與組織，也可能導致免疫系統衰弱。上述研究成果建議，只要8次瑜珈課程，就能顯著降低癌患體內的發炎情況，臨床醫師應該把瑜珈運動列為癌症倖存者降低發炎問題的處方之一，藉此避免發炎引發體內的慢性毒性升高，也降低癌症擴散、復發或引起二次癌症的風險。