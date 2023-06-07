由教育部國教署及宜蘭縣政府、台北、新北市教育局共同指導的「112 年 度智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」，將於今年暑假盛大展開。4 月舉辦 競賽研習反應熱烈，5 月 3 日新北市科技領域官方競賽『校長研習專班』現場 近 40 所學校校長出席，報名十分踴躍，足見新北市各級學校對新課綱「科技 領域」的重視與投入。去年首屆賽事為配合疫情以線上為主在四地舉辦，八大 競賽項目全台參加隊伍數超過 240 隊，而今年著重「實務應用」於新北、台 北、宜蘭三區舉辦四項競賽，預估各校好手將超過 200 餘隊參加比賽。

5 月 22 日起競賽開放報名，各校反應熱烈，光仁中學全力支持，預計組織 30 隊參加比賽，新北光仁中學校長陳盈盈表示：新課綱是許多的家長非常重視 的議題，新課綱競賽不只是能幫助孩子建構自己的「學習歷程」，對於招收新 生有十分明顯的助益。三多國中顏學復校長表示：如此有意義的官方競賽必定 全力參與，將於朝會時宣布，並鼓勵學生參加比賽。而去年新北市大觀國小、 後埔國小、樂利國小參與競賽榮獲佳績，今年更積極擴大組織社團參與今年度 全國競賽。

教育部新課綱「科技領域」課程，導入校園學習，成為新北市各區各級學 校特色，台灣校園人工智慧教育協會為此成立新課綱【科技領域】技優教育聯 盟，第一階段將組織新北市 12 所學校加入聯盟，三年內預計成立 50 所聯盟 校，目前大觀國小、後埔國小、樂利國小、民安國小、三多國中、永平高中、 光仁高中、清水高中…等學校已陸續加入，聯盟校將定期參加官方競賽，協會 並定期安排聯盟校學生前往各大學「科技領域」示範基地進行校外教學，提早 培養學生「科技領域」的素養能力，找到適合的學府。

本賽事承辦單位台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中表示：目前已持 續舉辦超過 70 場新課綱競賽「免費體驗」活動，三個月內服務 2000 多個家 庭，許多的家長表示希望協會推薦擁有新課綱特色的重點學校，能讓孩子未來 持續朝這方面發展，可見新課綱已是引領全台灣人才培育的焦點。