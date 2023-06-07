警政署長黃明昭（中）7日到新竹市警察局舉行打詐座談會。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

為掃蕩黑道幫派、全力打擊詐欺，警政署長黃明昭7日率刑事局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛等人到新竹市警察局舉行「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」，同時也肯定及勉勵同仁，頒發團體及破獲重大刑案慰勉金。

黃明昭指出，警方應從服務民眾出發，建構警民夥伴關係，深入地方落實布建「友善通報網」，促使民眾提供社區潛在犯罪現況，維護警察風紀要有決心，應勇於面對問題加強內部管理考核、主動積極查處，落實「警紀警辦」之原則。

最後強調針對轄內黑道幫派經營、操控或營（寄）生行業（如資產公司、開發公司、娛樂經紀公司、當鋪、中古車行、陣頭節慶活動規畫等）及藉婚喪喜慶從事公開活動等，廣蒐相關不法事證，務求刨根溯源，斬斷不法金流。

另應積極防制少年加入幫派，尤其中輟生及曝險少年均列為高關懷對象，要結合少輔會及社政等網絡實施關懷。

新竹市警局長張素菱則表示，警紀是警察工作的命脈，落實警風紀要求，嚴防違法犯紀之情事發生，竹市警將持續加強清查轄內潛藏犯罪之處所，清除社區治安死角，全力打擊詐欺犯罪，掃蕩幫派組織，挖掘黑幫潛在場所，配合「第三方警政策略」徹底斬斷幫派經濟來源，並保護青少年免於涉入黑幫，守護市民安全。