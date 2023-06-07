民進度主席暨總統參選人賴清德今出席「全國台南旅外鄉親後援會座談會」，賴清德舉三國演義赤壁之戰為例，面臨到中國的威脅，台灣意見不可能一致，一定也有人會說，還是講和好了，但中國就會要求接受一個中國原則，好死不如歹活。但後來歷史上證明，周瑜是正確的，今天如果投降，甚至幫助曹操打劉備，歷史就不是這樣寫的。

座談會邀集全國台南旅外同鄉會重要幹部，包括新北市台南同鄉會理事長陳月嬌、澎湖縣台南同鄉會總會長林財傳、台北市大台南同鄉會理事長陳順財和國策顧問黃金舜等人，與56位旅外台南鄉親擊掌下，高呼「2024、團結一致」、「賴清德當選」，場面熱烈。

賴清德表示，過去不論是擔任國大、立委，還是合併之後的大台南市長，都是台南鄉親一票一票支持出來的。台南市是民主聖地，過去台南民主運動歷史，台南人改變台灣的命運。所以在台南不只有好的成績被社會肯定，台南拿出來的對策，作為國家的政策，對台灣影響甚大。

賴清德表示，基層很多父老現在的零用錢，是陳水扁當選總統所推動的老人年金，又把老農年金加碼，還有勞工退休金制度，一連串的實施，所以台南對台灣的影響非常大；過去面對的是專制獨裁的國民黨，大家共同集結起來，台南市民站在前面。

他說，但現在面臨的威脅是來自中國，在這樣的情況下，台南民主的力量一定要繼續發揮。所謂台南民主的力量，不只是現在住在台南，出外在各縣市，有民主精神的各位鄉親父老，也請大家要站在第一線，與大家並肩作戰，共同守護台灣，繼續促進台灣的民主，維護兩岸的和平，進一步推動台灣的繁榮發展。

賴清德說，自己長期受到大家的疼惜和支持，未來一定嚴守台灣的主權，捍衛自由民主體制，堅持土地不容任何國家併吞侵略，台灣的前途只有2350萬人才能夠決定，這個原則一定要保持。

陳月嬌說，台灣能夠走到這裡，在民主、自由、和平和繁華實在很不簡單，有很多前輩的犧牲而爭取來的，所以現在要共同守護台灣、共同來付出，不能接受沒主權、假和平、一國兩制，「我們要堅持反對」。所以，全國的台南人，一起團結當賴清德靠山，給他溫暖的支持。

黃金舜指出，今天活動只有一個目的，就是要支持賴主席當選2024台灣總統。過去賴清德當市長，把台南經營得相當好，台南人提到賴清德都非常稱讚。賴清德過去擔任行政院長，表現讓台灣人放心、安心。

林明傳指出，此次為了台灣的民主大家共聚在此，就是要全力支持台南老市長競選總統；眾所周知，所有同鄉會中就屬台南同鄉會最團結，希望我們此次再團結支持老市長前進總統府。