一名女童先前寒假到姑姑店裡幫忙，凌晨睡覺時，發現姑丈突然將手伸進她的褲子內，撫摸她的下體，當時她因害怕而裝睡，天亮後才鼓起勇氣告訴母親，全案才曝光。法院審結，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，處姑丈有期徒刑10月。可上訴。

判決書指出，男子為女童A的姑丈，2019年寒假某日凌晨間，男子溜進女童睡覺的房間，趁著女童熟睡之際，將手伸進女童的褲子中，以手撫摸女童的下體以滿足個人性慾，當時A女驚醒，但因恐懼而繼續裝睡，後來女童向母親提及此事，母親氣得報警處理，經由檢察官偵結起訴。

法院審理時，男子坦承曾短暫居住在A女家中，但該段時期他都在忙，沒有時間摸A女，男子的律師則認為，A女的指述前後矛盾，認為沒有證據可證明男子曾猥褻女童。

但法官勘驗A女證詞，A女證稱約小學三四年級時，曾去姑姑店裡幫忙，凌晨睡覺時覺得大腿怪怪的，睜眼一看就發現姑丈在她的大腿附近，還伸手摸她的重要部位等，認為A女說詞沒有重大出入，且A女案發當時年僅9歲，單純的心智狀況應無力編造案發情節，故可信度相當高。

法官審酌男子為女童的姑丈，本應愛護A女，卻罔顧A女身心發展做出猥褻行為，實在不該，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，處男子有期徒刑10月。可上訴。