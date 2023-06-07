桃園市大園區航城路二段第1期道路，路面出現嚴重凹陷情形。（蔡明亘攝）

桃園市大園區航城路二段第1期道路，去年11月才通車，近日民眾卻發現，多處路面龜裂損壞。（蔡明亘攝）

桃園市大園區航城路二段第1期道路通車後多處損壞，影響行車安全。（蔡明亘攝）

桃園市大園區航城路二段第1期道路通車後多處損壞，地方盼加速修繕。（蔡明亘攝）

桃園航空城聯外道路「航城路二段」第1期路段約2.4公里，以大園區環區北路及環區東路口為起點，沿大園都市計畫範圍邊界抵老街溪終點，由中央營建署施工，去年通車造福用路人。怎料啟用約半年的新路竟多處塌陷又破損，影響行車安全。桃園市養護工程處初步推測為設管回填不確實所致，台電表示，將盡速邀施工單位現勘，必要時辦理試挖釐清現況改善。

桃市府與內政部合作推動客運園區至機場聯絡道路工程，工程全長約3.4公里，總經費15億元，由營建署分2期施作，去年11月通車的第1期道路，率先提供航空城西側地區快捷聯絡，以外環道形式串連客運園區及機捷，日後民眾前往航空城特定區，可縮短約20分鐘行車時間，也紓緩大園交流道壅塞情形。

近來民眾發現，航城路二段道路顛簸，仔細一看竟是路面多處有嚴重的塌陷、破損與龜裂情形，不禁直呼「不是才剛通車？路怎爛成這樣？」開車騎車都心驚驚，擔心出現天坑。記者7日走訪現場，車流量不大，偶有大型重車經過，較嚴重的路段已圍起安全錐，其餘路段仍有多處道路損壞，不少機車騎士都為了躲坑洞，紛紛閃避。

市議員徐其萬表示，航城路二段道路塌陷已嚴重影響民眾行車安全，質疑是否當初為了趕工通車，導致施工過程出現瑕疵，要求權責單位盡快修繕，尤其未來航空城開發區有許多道路建設，盼政府做好監督工作，無論中央或地方，應確實顧好公共工程品質。

市議員游吾和說，經觀察航城路二段車流量沒有很大，質疑是工程品質問題導致道路多處損壞，且部分欄杆也有損壞，希望盡快改善，並要求相關單位檢討施工品質。

養工處表示，航城路二段靠近和平西路附近的路段，出現道路塌陷損壞情況，已放置安全錐防護，雖現在路權為桃市府管轄，但仍在營建署的工程保固範圍內，初步推測是過去管線設置回填不確實、路基沒做好導致，營建署工程處已通知台電處理，預計近2周內完成改善。

台電說明，因應航空城開發完成後供電所需，配合於航城路二段沿線兩側預埋配電管路，桃園區營業處配合道路工程側溝完成進度進場埋設，並依道路側溝高程埋設人孔，管路則依現地高程埋設澆置控制性低強度回填材料，完成後交由道路工程單位進行路基回填約60公分。

關於鋪面破損塌陷情形，台電表示，疑因近年公共工程土方平衡政策，工地產出土石方含泥量偏高，重車輾壓造成車轍導致路面塌陷破損，由於路基最後是由道路施工單位回填，台電將盡速邀集施工單位現勘，必要時辦理試挖釐清現況改善。