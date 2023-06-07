家貓是人類的好朋友，然而為數眾多的流浪貓卻帶來不少環境生態問題，根據統計，全球家貓數量已達到6億隻，其中僅20%受到人類飼養照顧。為了避免貓群日益壯大，動保團體每年付出不少代價進行捕捉和結紮。現在科學家提出一個新方法，不用動刀就能防止貓咪懷孕，這項研究已於6日發表在《自然通訊》（Nature Communications）雜誌。

綜合美國有線新聞網（CNN）、國家地理雜誌《National Geographic》、《紐約時報》報導，這種「非侵入性」的節育方法，由哈佛大學醫學院副教授兼分子生物學家佩平（David Pépin）和他的同事所發現。該團隊在母老鼠身上注射能產生「抗穆勒氏管荷爾蒙」（anti-Mullerian hormone，AMH）的基因，以了解這種卵泡荷爾蒙的功能，沒想到卻意外發現，母鼠的卵巢活動竟然因此停擺，出現「不孕」的症狀。

Hello kitty, goodbye kittens? Gene therapy spays cats without surgery#sciencehttps://t.co/qJyZAClo65 — Pure Science (@Pur3Science) June 6, 2023

「我們當時想，這是一個非常有趣的工具，但能用來做什麼呢？」佩平說。就在此時，他們得知位於洛杉磯的非營利組織Michelson Found Animals Foundation，該組織支持為犬貓開發非手術性的避孕藥物，雙方因此展開合作。

研究人員找來9隻母貓，為其中6隻注射AMH基因，其他3隻作為對照組。進行基因療法的貓咪DNA並未改變，但確實因此分泌能阻止卵泡發育的荷爾蒙。沒有卵泡細胞，貓咪就不會排卵。注射基因2年後，研究人員引進2隻公貓，結果三隻對照組的貓都懷孕了，實驗組的六隻貓卻沒有。

研究的共同作者史旺森博士（Bill Swanson）對這個發現感到樂觀，「這會是個有用的產品，我們終究會讓它獲得批准並問世」。為了獲得美國食品藥物管理局（FDA）核可，團隊將進行更大規模的實驗，來確認療法持續的時間和安全性，另外也計畫在狗兒身上測試，估計將花上好幾年，但成果相當值得期待，「如果我們只需要派一名技術員到戶外為貓咪打針，然後就讓牠們離開，那不是很棒嗎？」