大陸男星黃曉明自從與女星Angelababy（楊穎）結束7年婚姻後，除了事業外，感情生活的動態也成為網友們關注的焦點，過往更是傳出與白富美女網紅葉珂的傳聞，雖然兩人對此皆未正面回應，但仍引起粉絲討論。近日，黃曉明被傳出換愛女演員趙仕瑾，更有一則在兩人在酒店玩樂的影片曝光，再度掀起議論。

黃曉明日前才被大陸狗仔「攝影劉大錘」爆出新戀情，曬出一段畫面曝光他與一女子在街上漫步，並一同到VIP包廂看電影，而男方在路途上手還出現在女方的臀部周遭，看似互動十分親密，不過該狗仔也指出女方卻並非是此前傳出的網紅葉珂，而是演員趙仕瑾。另外，趙仕瑾在影片中的五官、眉眼，看起來像似黃曉明的前妻Angelababy，也引發網友討論。

而「攝影劉大錘」近日再度加碼曝光黃曉明與趙仕瑾在酒吧內玩樂的影片，並於畫面中配文：「黃曉明戀情曝光後，沒換女友，兩人又去酒吧玩到半夜，姐還特地換個妝容，不說了，祝福他們長長久久。」而影片中僅可見到兩人步出店門口的模樣。

消息曝光後，也在陸網上掀起熱議，不少粉絲紛紛留言：「別帶Angelababy了，兩人各自安好不行嗎」、「老實人不去酒吧喔，所以別再經營老實人人設了」、「可是去酒吧玩不是蠻正常的嗎」、「小心人設不保」、「感覺他的審美都沒變過吧。」

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