來自加拿大英屬哥倫比亞省鮑威爾河的一位熱愛大自然的女護士，她在家裡附近設置的攝影機上拍到了「2個女巫進行吃屍體的儀式」畫面，嚇到崩潰。現在她只希望那2個人只是嗑藥嗑嗨了或是在惡作劇。因為事發地點就在她家旁邊，而且現在她非常擔心她養的馬的安全。

據《福斯新聞》（Fox News）6日報導，36歲的斯坦霍普（Corinea Stanhope）告訴媒體說：「我不知道那是怎麼回事，我們真的嚇壞了，這不是每天都能看到的事情。」

i want to find scantily clad witches munching on a deer carcass https://t.co/7YVomvKy8u — Comrade Ohio (@ComradeOhio) June 7, 2023

當她在牠的花園中發現了一頭鹿的屍體後，斯坦霍普設置了攝影機來拍攝可能對死鹿感興趣的動物。她表示：「我和爺爺設置了一台攝影機，希望能看到一些動物，我們還拍到了一隻山貓，這真的很酷。」 不過，她76歲的爺爺鮑勃在檢查影片時震驚地看到了一些穿著暴露的女人在晚上大快朵頤地吃屍體。

「我第2天去的時候，爺爺告訴我他在攝影機上拍到了裸體的人，我說：『不，你沒看錯。胡說八道。』所以，他就叫我去看影片。」

斯坦霍普對這家媒體表示，這些看似吃屍體的人大約在日落後10分鐘出現，他們看起來「凌亂不堪」，而且像是戴著假髮。「從照片上看不太清楚，但她將蹄子直接接近她的嘴巴。」

「我不知道她是在親吻它、聞它還是吃牠，但是碰觸到這樣一個腐爛的屍體讓我感到噁心，上面可能有大量的細菌。」「也許他們是在表示敬意，但他們卻是裸體的。」

Who is Corinea Stanhope? Wiki, Bio, Age, Family, My security camera captured ‘witches performing a carcass-eating ritual

Corinea Stanhope saw a dead deer at the bottom of her yard in Powell River, Canada, north of Vancouver, British Columbia, https://t.co/GyEtEWrCdK — Wiki Viral News (@viral_wiki) June 5, 2023

斯坦霍普指出，她家走到事發地點只要2分鐘，這她感到「毛骨悚然」，現在她很擔心她養的馬匹的安全。她希望這個事件只是一場惡作劇，或者那兩個人只是「嗑藥嗑嗨了」。她爺爺跟她說這件事其實這有違法後，她決定不聯絡警察。

斯坦霍普在網上發布照片後，社群媒體引起了軒然大波，有人聲稱這是一場惡作劇，還有人推測其中涉及撒旦教或其他超自然元素。

一位用戶寫道：「那基本上是從地獄來的惡魔。如果你聽到尖叫聲，待在室內拿把槍，別靠近它。」其他人推測這些人可能是「皮行者」（Skinwalker）或「溫迪哥」（windiego），兩者都是與美洲原住民民間傳說中的邪惡超自然實體相關聯的存在。