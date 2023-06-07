普丁治下的俄羅斯，是不是一步步的走回蘇聯的專制老路，不想再面對歷史錯誤？俄羅斯人權團體非常擔心，原先鑲嵌在莫斯科各地的建築物上的「紀念蘇聯古拉格勞改營受害者牌匾」，在最近陸續被拆除，原因不明，官方也沒有說法。

莫斯科時報(TheMoscowtimes)報導，「古拉格」(GULag)是蘇聯「勞動改造營管理局」的縮寫，代表在西伯利亞各地的勞改營。史達林於1923年系統性的創立勞改營，直到赫魯雪夫執政後期的1960年才結束。俄羅斯歷史作家索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)在1973年發表的《古拉格群島》，終於使這個可怕的機構為世人所關切。據不完全統計，死在勞改營的人數大約在300萬以上。

為了銘記這段可怕的歷史，不要再重蹈覆轍， 2015年起，一個名為「最後地址」(Last Address)的非政府組織成立，他們考據出古拉格受難者生前所居住的地方，如今已是高樓大廈或是其他建築物，然後把寫著受難者的姓名、職業、出生和死亡日期以及他們被處死的年份的銘牌，釘在現在的建築物外牆上，象徵「他們曾經在這裡」。

「最後地址」組織，在莫斯科市內的許多建築釘上當年古拉格受難者的基本生平，大多都沒有照片，空格是照片的位置，大多數都沒有。(圖/Last Address)

該活動發起時，就有史達林的支持者反對這項活動，認為他們有意抹煞史達林的貢獻，但是當時俄羅斯的政治環境還許可「最後地址」進行的古拉格受難者紀念工作。

然而，現在已不如以往， 最後地址發現，許多銘牌莫名其妙的消失了。他們認為這是俄羅斯政府對這項工作的抵制，而不僅僅是個別標誌的盜竊。現在「最後地址」正在計算丟失的銘牌數量。

莫斯科市長辦公室沒有對銘牌消失發表評論。