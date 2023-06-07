屏東改裝機車競速釀2死3傷，陳姓主揪5萬交保，警方在該路段設置巡邏箱，加強巡簽、守望阻歪風。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東改裝機車競速釀2死3傷，陳姓主揪5萬交保，警方在該路段設置巡邏箱，加強巡簽、守望阻歪風。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東高樹鄉廣福大橋旁的防汛道路、日前發生改裝機車競速釀2死3傷車禍，且還有至少60人圍觀飆車，檢警查出是20歲陳男主辦該活動，陳嚇到直喊「下次不敢了」，案經傳喚16人到案說明後，全案朝公共危險罪偵辦，陳等3人經檢方偵訊後分別依3至5萬不等交保；為此，警方也在該路段設置巡邏箱，加強巡簽、守望阻歪風。

4日下午，高樹鄉廣福大橋旁防汛道路發生2死3傷機車碰撞事故，原本以為是單純車禍，但警方連日從網路流出的影像發現，當天現場竟然是一場改裝機車競速飆車活動，至少有60人圍觀飆車，經清查車號，檢警傳喚16名現場人士到案，查出主辦的是一名20歲陳姓男子，陳男到案後供稱，這是他第一次辦活動，沒有想到就出人命，直喊「下次不敢了！」。

屏檢表示，全案朝公共危險罪偵辦，陳男訊後依5萬交保，另黃男、沈男3萬交保，其中還有1人因沒錢繳而被改成限制住居。

里港警分局指出，防汛道路因鮮少有人經過易成為治安死角，為此，警方已在該處設置巡邏箱，加強巡簽及守望，並持續針對各易危險駕車路段，以威力路檢、密集巡邏等方式來增加執法強度，藉以遏阻危險駕車歪風。

警方表示，有關機車改裝車輛行駛部分，今年迄今已函報屏東縣環保局及監理站通報噪音改裝車輛達400件，將持續強力執法，遏止危險駕車情事發生。