民眾黨主席柯文哲表示當選要問對岸九二共識定義，柯文哲7日晚間拜會駐日代表謝長廷，被問起九二共識，謝表示，「我們是有承認九二會議，但是九二共識那個定義是沒有」，前總統李登輝也說沒有。

謝長廷表示，「我們是有承認九二會議，這個會議是有的，我們也承認九二會議有一個精神，但是九二共識那個定義是沒有」，因為當事人當時的紀錄，李登輝也說沒有，「你（記者）也還沒有生出來，我也沒有參加，所以我們都不準嘛」。

謝長廷指出，當時的當事人都說沒有，一個是李登輝一個是誰？現場民眾黨顧問謝明珠等眾人補充，「（前國安會祕書長）蘇起說有」，柯文哲也附和「蘇起說有」。謝表示，蘇起說有？李登輝是指示蘇起的，所以這個很奇怪。

謝長廷說，柯文哲這次來說中華民國憲法體制，他以前也講憲法各表，蔡英文總統也講說在中華民國憲法體制下，推動兩岸關係，其實大家都不想戰爭，也都希望給大家帶來和平，但是問題是接不接受什麼條件，「你接不接受他的條件，和平是他要的，問題是和平可以求降、可以求和、可以下跪、可以求戰」。

謝長廷認為，台灣現在保護台灣的方法就兩個，一個當然是我們自己，加強自己的能力、國民意志、武器、國防，一個方面當然希望國際，因為現在沒有一個國家單獨對付蘇俄跟中國，這個需要民主國家的連帶，不是要他們打戰，而是要他們表態反對變更現狀。

謝長廷表示，現在每一個國家都這樣講，每個國家都認為，「你不能違法國際規則，以武力變更現狀，那你變更現狀我們會有反應」，反應可能是經濟制裁、可能是抵制，也可能是聲援或者參與戰爭，這個都很難講，但是我們不能要求，我們作為一個國家不能要求說，誰要替我們打仗。