蕗蕎具有強烈的辛香氣味，口感爽脆，是部落餐桌上的常客。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

外型長得像蔥蒜的「蕗蕎」，口感脆辣、營養價值高，是台東原鄉部落特色作物，疫情期間也被作為防疫食療之用，目前正值產季大豐收，1分地約可收成200斤，訂單踴躍，部落農友分享道地吃法。

「去年我們種得很多都比較小顆，今年長得比較好」，彭姓農友說今年蕗蕎大豐收，去年1分地最多採收180斤，今年增加到200斤，而且果實也較飽滿碩大，訂單如雪片般飛來，平均1張訂單都至少訂購10斤。

每年4至7月在東部省道公路上，常可見原住民族人在路旁擺攤，販賣似蔥非蔥，似蒜又非蒜的蔬菜「蕗蕎」，具有強烈的辛香氣味，口感爽脆，是部落餐桌上的常客。

台東農改場介紹，蕗蕎是未經選育改良的原生蔬菜，台灣農村俗諺「7月蔥、8月蒜、9月蕗蕎」，指的是最適宜的栽培季節為農曆9月。蕗蕎定植後，至農曆2至3月時即可採。

農友說通常1年1收，在部落最道地的吃法就是沾鹽巴直接生食，嘗起來脆辣嗆口，相當過癮，不敢生吃的話，也可以用鹽巴、白醋和砂糖醃漬，然後放在冰箱保存，夏天食慾不鎮時來上1顆，清爽又開胃。