這停車格是陷阱？有男子將愛車停在路邊的停車格，豈料，當他要牽車離開時發現愛車不見了，並且地上留下粉筆字以及「粉筆示意圖」，他看了狀況後，很無奈認為「車被拖走，前車是不是要負點責任」；對此，網友看了之後也搖頭表示「你停紅線上啊！前車亂停但沒紅線上」、「不能停就別勉強停」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，1處路旁的2停車格，因前車停得比較後面，後輪直接壓在車格線上，再從地上留下的「粉筆示意圖」可見，後方駕駛車輛疑似和前車保持距離，整輛車超出停車格，有一半車身直接壓在紅線上慘遭拖走，警方並在後車格線上用粉筆寫下「紅線」，以及劃出被拖走車輛的前後緣，並留下拖吊時間以及相關資料；對此，原PO發現愛車被拖走後，無奈表示「車被拖走，前車是不是要負點責任」。

男子愛車因停超出車格遭拖吊，無奈表示「前車是否要負點責任」。圖非當事車輛。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這樣也要拖？」、「你停紅線上啊！前車亂停但沒紅線上」、「不能停就別勉強停」、「這車格是不是很小？」、「前車屁股都嚕到後格了」、「你車一半停在外面，被拖應該還好吧？我以為是後輪壓線被拖勒？」、「你一半車子在外面，不拖你拖誰」、「這個我有遇過，而且還有被收停車費！超級傻眼！就停車格太小，前面停太後面。