台北市立聯合醫院7日與台灣永續能源研究基金會共同簽署「永續發展倡議書」，承諾與7院區共同在「健全機構治理、發揮社會影響力和落實環境永續」等面向上積極行動，達成聯合國永續發展目標。

為展現致力永續發展決心，北市聯醫各院區院長出席「永續發展倡議書」簽署儀式，台灣永續能源研究基金會秘書長陳永仁、周麗芳、副執行長王彬墀等人亦共同參與見證。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，過往醫院大多集中心力奉獻醫學與社會服務，較少談論ESG議題，然根據統計，醫院碳排放量較交通運輸事業還要大，光以電力使用情形來看，更居台灣服務業第1名。

簡又新說，政府已經訂定全國2030年前減排24％目標，換算未來每年至少要減3％，對醫院是很大壓力，肯定北市聯醫積極布局永續發展的企圖心，應允基金會將會盡力協助，和醫院在永續之路上持續同行。

北市聯醫總院長璩大成表示，醫療機構是永續發展的關鍵實踐基地，更是邁向淨零排放不可或缺的重要角色，作為地球一份子，哪怕是小小舉動，都能做出大大貢獻，期盼藉由簽署倡議書之際，能相互合作。

中興院區院長蔡景耀表示，身為環境友善惜福醫院，首推「節能零碳排、惜福救資源、環境綠友善」3大驅動執行方案，期望在百年智慧、智能科技和環境友善層面上，達到永續發展核心價值，進而形成善的循環。