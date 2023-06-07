「台塑企業暨王詹樣基金會」辦理雲林縣「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」邁入第19年，本學期共1231名學子通過申請，共計338萬7500元，7日台塑企業涉外睦鄰人員，將獎助學金送至低收入戶及中低收入戶家庭，順道關懷有無需要其他幫忙之處；一般家庭戶則於本月2日匯入民眾指定帳戶。

「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」發放對象為設籍麥寮、台西鄉高中及大學學子，開辦至今已有2萬5000多人受惠，累計達7605餘萬元。以往一般家庭戶須至固定地點領取，經家長反映後，今年起改為匯款方式；低收入戶及中低收入戶則維持王詹樣基金會關懷宗旨，由台塑企業涉外睦鄰人員親送。

多名村長表示，台塑企業長期辦理各項公益活動回饋地方，獎助學金申請人數隨著麥寮鄉人口數不斷成長也逐年增加，除了長期給予地方學子鼓勵，也成了另類專屬福利，大家都很感謝台塑企業這個好厝邊。

台塑企業說，麥豐村為麥寮鄉第1大村，每次申請獎助學金人數多達200多人，因學生大多在外地就學，以往多由家長代領，對於上班族家長較不方便，改為匯款後，不僅增加便利性，村長及台塑睦鄰人員也更能將心力放在關懷低收、中低收入戶家庭。

許姓鄉民指出，家中有3個孩子，目前皆就讀吳鳳科技大學，雖為低收入戶學雜費有減免，但住宿等開銷仍是一大負擔，所幸孩子們都很懂事，自升上高中，每年領取台塑獎助學金從未缺席，除了減輕家中負擔，也讓做父親的感到相當欣慰，非常感謝台塑企業的幫助。

台塑企業提到，「台塑企業暨王詹樣基金會」於老人福利、早期療育、收容人關懷及弱勢學童等方面推動公益計畫，長期關懷弱勢群體，在雲林沿海地區辦理各項公益贊助，深獲地方認可，並多次獲得政府基金會評鑑優等，日後將持續研擬回饋社會方案，讓更多人受益。