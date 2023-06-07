張震嶽將在「本色音樂季-水某音樂節」開唱，期待與粉絲互動。（本色音樂提供）

MC HotDog熱狗登「本色音樂季-水某音樂節」開唱。（本色音樂提供）

張震嶽、MC HotDog熱狗、小春、瘦子E.SO、大淵及呆寶靜將在7月8、9日於桃園陽光劇場舉辦「本色音樂季-水某音樂節」，也邀來YELLOW黃宣、HowZ、歐陽素貞等10組藝人聯袂接力嗨唱，更祭出「兄弟本色」、「頑童MJ116」分別為2天壓軸驚喜彩蛋。

他們先前在首波會議，熱狗提出要改節目名稱，聯想到這次以潑水為主題辦趴，「想到玩水就應該是有很多妹跟比基尼，我覺得應該直接叫『水某音樂節』」，張震嶽也馬上附議，「音樂季跟水有關，加上女粉絲廣義上來講都是我們的『某』，讚啦水某NO.1。」

瘦子則送上實際建議，呼籲粉絲當天穿海灘褲、比基尼來現場玩樂，笑說：「既然要聽歌又要玩水，衣服濕濕黏黏的不舒服，不如瀟灑一點，女生穿泳衣、男生穿海灘褲，當夏日趴踢一起嗨。」還被工作人員虧：「根本想看比基尼辣妹。」瘦子霸氣回：「我看比基尼（辣妹），還需要理由嗎？當然就是想看。」