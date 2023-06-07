縣議員詹琬蓁不但是國民黨口袋人選，也獲得地方藍營、無黨籍民代支持、推薦，面對各方鼓勵，詹琬蓁陷入長考。（取自詹琬蓁臉書／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣山、海兩區域立委選區至今仍未推出人選，國民黨嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、縣議員詹琬蓁都被點名是海區可能參選人，吳亮儀今受訪時鬆口，表態對回嘉參選「不排斥」，只要黨需要她，她願意一戰，但仍需尊重黨中央和地方共識，而受到地方各界推崇、鼓勵的詹琬蓁還在評估中。

吳亮儀是不分區立委溫玉霞女兒，國民黨國際部助理主任，2020年接任國民黨嘉義縣婦女會理事長後，每逢選舉就被點名，包括去年九合一選舉，藍營嘉義縣長選將名單也有她，這次傳被黨鎖定當美女刺客，吳亮儀正面回應。

吳亮儀說，接下婦女會理事長一職後，只要有活動、行程她就會南下參與婦女會活動，很喜歡嘉義，也願意回嘉為鄉親服務，只要鄉親願意給她機會，不過地方仍有許多優秀人才，還是要以和諧、團結為前提，來產生立委人選。

吳亮儀數度強調要尊重黨中央的安排，以及新北市長侯友宜的想法，她沒有一定要選，但如果黨有需要「我就出來」。詹琬蓁也說，黨中央已找她談過，目前她還在考慮中，但她個人並不排斥選立委。

身兼國民黨嘉義縣黨部立委的主委翁重鈞說，海區立委人選會尊重侯友宜，之前有稍微跟侯提過，但大家還沒有機會坐下來好好談談。

至於山區，有前立委林國慶、縣議員何子凡、民雄鄉代表會主席涂文生、前縣議員現任親民黨嘉義縣黨部主委簡泰河登記「在野大聯盟」機制，翁重鈞說，因日前有人去做身體檢查，恰巧負責協調的副主委又出國，才會一直未進入實質協調，近期就會啟動協調，希望6月底可以讓山、海區域立委人選定案。