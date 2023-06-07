Breakfast Club host Claudia Jordan cited sources about Ja Morant's investigation.



"My sources say that the relative in the back of the car in the back seat had a toy gun in the car," Jordan said. "The gun is not real and (the relative) was playing around with it. Passed it to Ja… pic.twitter.com/J5DzuLlOpz — MyBookie - Bet With The Best (@MyBookie) June 6, 2023

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）兩度亮槍事件後，種種跡象顯示聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）準備好要重懲莫蘭特了，但他的「犯行」似乎沒有想像中嚴重？根據莫蘭特陣營的說法，他在第二次亮槍事件裡被拍到的手槍其實是玩具槍！並且假槍的主人並非莫蘭特，而是他的一位親戚。

美國Breakfast Club廣播節目主持人Claudia Jordan說：「根據我的消息來源，一位親屬坐在車子的後座，他手上有一把玩具槍，他把玩一陣子之後，將玩具槍遞給莫蘭特，被直播鏡頭逮到，這段影片被交給席爾佛。那把槍一看就是假的，非常假。」

今年2月，莫蘭特的友人以雷射瞄準器打出紅光來威嚇溜馬員工，受害者懷疑莫蘭特那票人持有槍械，不過聯盟調查的結果無法證明雷射瞄準鏡有裝設在槍械上。如今聯盟也難以證明莫蘭特第2次亮槍影片裡的是真槍。至於初次直播亮槍的時候，根據媒體報導，莫蘭特嚇壞了身旁的艷舞女郎，只是他尚無違法行為。

除此之外，節目主持人Claudia Jordan爆料最後的懲處將是禁賽30場，「即使NBA知道那是玩具槍，席爾佛仍打算以禁賽做為懲處。」黃蜂隊前鋒布瑞吉斯（Miles Bridges）因為家暴案被定罪，今年4月遭到聯盟禁賽30場。