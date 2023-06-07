爭議多時的指示用藥給付問題，有了新進展！健保署昨召集醫界、藥界專家開會，決定讓15項指示用藥退出給付，這些藥品包含維他命及消化酵素，因價格平均一顆0.5元，預計對民眾影響不大。至於用量低的其他指示用藥，以及同成份、同劑型卻有處方藥、指示藥許可的藥品是否要退出給付，則待搜集意見再決定。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，會議共針對840款指示用藥進行檢視，包含止咳藥、便秘藥等，醫界都不支持退出給付。其中的止咳藥，低劑量的屬於指示用藥，高劑量則是處方藥，一旦不給付，就會影響兒童病患。另外，一些胃藥，醫界也認為必須經過醫師把關，才能避免民眾厭惡回診，導致癌症未能及早發現的憾事。

指示用藥多是兒童、長者在使用，醫界代表擔心，一旦退出給付，恐怕會淪為對兒童、長者的懲罰。王宏育認為，不應驟然廢止指示用藥的給付，否則將造成醫病關係緊張，未來醫師開藥，告訴病人藥包少了藥，須到藥局購買，病人不氣爆才怪。

經過討論，醫界、藥界同意只將維他命、消化酵素等15項指示用藥退出給付。藥師公會全聯會常務監事李懿軒說，這對民眾影響不大，因指示用藥沒有地板價的保護，平均一顆0.5元，即便漲價8倍，變成一顆4元，3天12顆的藥量，藥價也不到50元，並不會懲罰到患者。

李懿軒肯定健保署的努力，但仍期待能有更進一步的改革。一些保健食品，若台灣仍然由健保給付，將無法與國際接軌，民眾也會變成什麼事都想仰賴健保支應。另外，一些旅遊用藥，如暈車藥，也不該由健保去給付。

「健保不是包山包海，所有藥品都要給付」，李懿軒說，高齡化社會下，未來健保支出會越來越多，繳保費的人卻越來越少，因此藥師公會主張逐步將指示用藥退出健保給付。若一款藥能在藥局買到，為什麼還要允許其他人到診所，開立相同的藥品，享有健保資源？這對自費買藥的人來說，是被剝了兩層皮，不是公平的制度。退出給付，並不代表民眾不能用，醫師仍然可以開立，由醫院的藥師進行調劑，讓民眾自費取得，民眾也不會有多跑一趟藥局的問題。

除了15項藥品，會議也討論了用量少，及同成份、同劑量卻有處方藥、指示藥許可的藥品，是否要退出給付，預計留待下次討論。針對後者，醫界擔心衝擊藥品供應，導致缺藥問題加劇，下次會議中，將針對缺藥品項進行盤點。藥界認為，如不影響藥品供應，就沒有反對的理由。