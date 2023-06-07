51歲藝人梁赫群是男星梁修身的兒子，少年時期曾赴加拿大留學，從大眾傳播系畢業後回台在幕後工作，曾任電視台節目部總監，因性格幽默爆紅，與趙正平、林智賢組成團體「景行廳男孩」，近年持續在主持領域發展；他日前在社群平台分享18歲的照片，帥氣模樣立刻引起網友討論，還有人直呼：「長大後遭受什麼摧殘了？」

梁赫群近日在社群平台發文，曬出「我就問～～找不到20歲的，18歲的可以嗎？」照片是他在華岡藝校的畢業照，雖然是黑白照，但可以看出他以前顏值不低，長相頗有英氣，照片一出網友留言：「怎麼有點像王大陸」、「小梁哥年輕時真的是帥啦！」、「原來你年輕的時候頭沒那麼大耶，是帥哥耶！幾年前在鈴鹿賽道樂園巧遇你們，我6歲兒子認出你一直吵著要跟你打招呼…你大方的跟我們合照，近距離看，你的頭很大一顆⋯⋯私下的你非常幽默風趣」、「歲月真是把可怕的刀啊」、「以前看起來是好人」、「媽啊，你18歲時超帥」，但也有網友開玩笑「所以，後來是發生了什麼變故？」、「長大後遭受什麼摧殘了？偉忠哥害的嗎？」、「怎麼走鐘這麼厲害」，也有人誇神韻有像韓星孔劉、朴寶劍。

梁赫群45歲才當爸爸，時常透過社群平台分享妻兒的日常生活，不過他也吐槽6歲兒子現在正值「貓狗嫌」的年紀，活潑好動的性格也讓他直呼每天都像要把家給拆了，「光是對付兒子就耗盡力氣」，他也爆料兒子不希望有弟妹，就怕有人跟他搶玩具。