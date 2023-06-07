民眾黨主席柯文哲訪日之旅第4天，7日拜會駐日代表處，由駐日代表謝長廷親自接待。謝長廷致詞時表示，很多人用電話、簡訊詢問他，是不是要接待柯文哲、替柯造勢，但這是一個很大的誤會，因為駐日代表處是代表台灣，不是代表政黨或個人，第二個誤會是以現在柯文哲的光芒，已經不需要任何人來替他造勢，本身就會發光了！

柯文哲訪日第4天，7日晚間到駐日代表處見謝長廷，謝長廷看到柯文哲後就先握手合照，謝長廷致詞表示，柯文哲此趟行程非常倉促與短暫，在繁忙之中抽空來到代表處，他們非常歡迎。

話鋒一轉，謝長廷說，有些人對駐日代表處不太了解，但透過電話、簡訊詢問他，是不是要接待柯文哲，為柯文哲造勢？坐在一旁的柯文哲立刻哈哈大笑。謝強調，「這是很大的誤會，第一，我們代表處是代表台灣，不是代表政黨，也不代表任何個人。」

謝長廷指出，基本上在正常國家來說，「我們就是大使館」，但因為台灣跟日本沒有邦交，所以透過交流協會來做外交，另一方面也做政黨外交、議員外交、議會外交、城市外交等做補充加強，任何政黨來日本做交流，他們都是心存感謝，也非常歡迎；當然，第二個誤會，「以現在柯文哲的光芒，已經不需要任何人來替他造勢，本身就會發光了！」