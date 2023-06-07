台灣足球好手袁永誠今天在返台記者會分享過去一年的收穫與經歷，並宣布下季將繼續留在西班牙打拚，與西足協丙級聯賽的CA厄波羅河（CA River Ebro）簽下個人生涯第3張職業合約。袁永誠希望在新東家爭取到先發機會，月中也將投入U23男足培訓隊集訓，爭取擠入亞運及奧運代表隊名單。

21歲的袁永誠上季效力UD大塔拉哈（Gran Tarajal），雖因球隊開季後補進有經驗的即戰力，壓縮上場空間，最終僅在西協丙出賽14場、255分鐘，不過球季最後兩戰均獲先發，並送出首次助攻，也讓他獲得其他球隊青睞，最終決定加入同屬第5級聯賽的CA厄波羅河。

「季末比賽獲得珍貴的先發機會，也送出一次助攻，很開心可以幫助隊友、球隊得分！」袁永誠今天與在訪談中分享上季印象最深的比賽，也透露自己旅西5年來最大的成長，就是更加融入當地文化，過去常因自己的「馬德里混台灣口音」遭人譏笑，也不適應隊友在更衣室的狂歡，現在他甚至開始聽起西班牙歌。

袁永誠說，既然在西班牙還有機會，他會繼續朝挑戰西甲的最終目標努力，而入選中華男足也是另一個重要目標，儘管沒能入選本月對泰國友誼賽的培訓名單，但他並不氣餒，表示自己上季出賽不多，狀態沒有其他人好，國際賽經驗更是不足，希望按部就班，先在屬於自己的年齡層級站穩腳步。

袁永誠14日將投入奧運暨亞運男足培訓隊集訓，奧運隊教頭曾台霖表示，袁永誠上次集訓太過著重個人能力的展現，這次希望能看到他在小組配合的能力，才有機會入選。

奧運、亞運男足原本都屬於U23層級，但因杭州亞運延後1年，成了U24，亞運男足隊教頭則是陳俊明。14日起所有培訓隊球員將展開第1階段短期集訓，等到8月第2次集訓才會確定兩支代表隊的名單，由於亞運與奧運資格賽時間相近，只有少數球員會重疊。

袁永誠返台記者會由橘子關懷基金會與展逸國際共同主辦，橘子關懷基金會執行長陳秉良也在記者會上力挺袁永誠接下來的計劃：「每次聽永誠分享自己踢球的故事，我都很感動，在這個年紀就確立自己的夢想，長年隻身在外訓練的勇氣和冒險精神，都相當令人敬佩。橘子關懷基金會支持永誠『前進西甲』的夢想，他需要什麼，我們使命必達。希望透過永誠的故事，激發更多台灣青少年輕人勇敢跨出舒適圈，為了夢想挑戰不可能。」