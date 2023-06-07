柳廣輝（中）執導BL影集《某某》邀劉冬沁（左）與曾向鎮擔任男主角。（藝圖影業提供）

洪小鈴今（7）日出席校園甜寵BL影集《某某》開鏡記者會，日前她被周刊拍到和張天霖從好友升格情人，受訪時她保守地說，從朋友變情人的過程有掙扎，也有過半年以上的觀察，現在還是一直在了解彼此當中，「不可能認識這個人，對彼此有不錯的感覺，就馬上把全部砸下去，還是要有時間相處跟了解。」但問到身邊朋友知道他們關係有驚訝嗎？她回：「沒有驚訝，因為身邊的朋友幾乎都結婚生子了。」等於是間接認愛。

她透露2人一直都有聯絡，但先前因為疫情關係，張天霖在大陸2年，後來解封回台探望爸爸，就有聚餐相處機會。誰先示好？她靦腆表示以前在拍戲時張就很皮喜歡鬧她，「還是男生比較主動一點。」私下張天霖都暱稱她「小公主」，自己則稱呼對方「大毛」。有朝結婚方向發展？她笑回：「再看看。」

《某某》的導演柳廣輝，亦是《刻在你心底的名字》的導演，對於《刻你》爆出劇本涉抄襲風波，柳廣輝表示該故事其實是他高中真實發生的愛情故事，當初為了這部電影，50歲了還跟媽媽出櫃，「什麼原創故事？那是我的故事，請編劇寫了，再交給瞿導又加了更多細節，電影百分之90都是我的親身經歷，那時我認真喜歡上一個叫Birdy的男生。」

《某某》是柳廣輝再度挑戰描寫同性情感之作，他表示「愛情」的本質不管在什麼年代都是一樣的，「會盡可能保留原著小說中的『名場面』，也創造一些小說沒有提到的場面，喜愛原著的朋友可以期待一下。」