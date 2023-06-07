金門主要交通幹道伯玉路上，日前有民眾目擊1台白色自小客車上演「玩命」關頭，囂張蛇行，在道路上任意跨越至對向車道行駛、忽左忽右，占用機車道，還差點撞上對向機車，離譜行徑全都被後方車輛行車紀錄器錄下向警方檢舉，經過濾分析多處監視器畫面查證屬實，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款及第43條第4項等違規事項，開罰24000元並吊扣該車牌照6個月。

警方指出，日前有民眾檢舉，在金寧鄉伯玉路3段有1部白色自小客車在道路上跨越至對向車道行駛、占用機車道及忽左忽右囂張蛇行的危險駕駛行為，經金城分局過濾分析多處監視器畫面查證，該車係6月3日5時59分行經金寧鄉伯玉路中山林路段確實有蛇行之危險駕車行為，警方依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款及第43條第4項等違規事實進行掣單舉發，以遏止危險駕駛的行為再次發生。

縣警局表示，依2023年5月3日新修正公布之道路交通管理處罰條例第43條規定：1、駕駛汽、機車在道路上蛇行或以其他危險方式駕車。2、行車速度超過規定之最高時速40公里。3、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。4、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。5、拆除消音器或以其他方式造成噪音。以上5種駕駛行為均屬於危險駕車行為，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛、吊扣該汽車牌照六個月。

縣警局補充說明，因新法尚未公布施行日期，故前述之危險駕車行為，仍依舊的罰責規定，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛、吊扣該汽車牌照六個月，還要接受道路交通安全講習。如因危險駕車行為因而肇事者，並吊銷駕駛人的駕駛執照。

警方呼籲地區民眾，只要駕駛汽、機車都要遵守道路交通安全規則。道路為供社會大眾所通行使用，個人不要有危險駕車行為，一來易造成交通事故，造成車損人傷亡，二來易造成自己的生命危險，事後還要遭受重罰，可謂得不償失。