內政部營建署點名桃園校園周邊人行改善提案率低，桃市府怒指，營建署繼4月烏龍散播桃園0提案，忽略早已提出5案後，再次以錯誤資料抹煞地方努力，強調遭列管的36案，14案已由市府跨局處自編預算改善，總計23案已經教育部國教署同意解除列管，另也提報改善13件，依營建署定義的列管案件，市府自行改善與提案加總，提報率已達100％。

桃市府表示，「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」是去年營建署來函調查各校周邊道路安全改善需求，當時經彙整全桃園28學校提報改善需求後，函報營建署，並經營建署整併2件易肇事路口案件及今年新增列管6件，桃園總案件盤點共計36件納入列管。

桃市府指出，工務團隊積極任事，上任5個月以來已提出申請19案，另也從原遭列管的36案中，找出規模較小的14案，由交通局、養工處、公所主動以開口契約或小額方式改善，每一案皆已著手處置，營建署卻以「不夠積極」的用詞批評地方政府，令人難以接受。

桃市府澄清，加上礙於私人地主不同意等原因，無法於今年完成的9案，共計23案都已經教育部國教署同意解除列管，目前受列管案件應為13件，且桃園校園安全及易肇事路口改善，已提報案件為13件，依照營建署定義的列管案件，桃園自行改善與提案加總，提報率已達100％。

市府指出，校園周邊安全道路是桃市府今年重要道路改善政策，目前已規畫於2、3年內改善50所學校通學步道環境，但受限中央特別預算執行期程規定，目前僅就其中11件提報爭取補助，雖預定7月底前將再提報3件，但其餘案件仍需市府自籌預算處理，也希望中央單位能再放寬執行期程，擴大改善校園周邊道路安全情形。