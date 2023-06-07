漢普頓酒店全新餐廳《柒洋樓》，推出以秘製東坡肉、蝦球與古早味高麗菜飯豪華組合「私廚鐵道便當」。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

北市觀傳局今年首次參加「鐵路便當節」，6月9日起至6月12日於台北火車站北二門設立台北館，推出限定懷舊便當，邀民眾重溫懷念的好味道，北市觀傳局表示，台北館每日上午11時至下午7時販售限量經典便當，歡迎饕客來嚐鮮。

觀傳局表示，此次特別邀請大稻埕在地店家及觀光旅館參與「鐵路便當節」，包括大稻埕迪化街老屋餐廳「稻舍食館」、融合漢藥與南北貨「本草派對」、走懷舊經典風「六福客棧便當」、漢普頓酒店《柒洋樓》的私廚鐵道便當等，以在地食材推出限量經典便當。

觀傳局介紹，百年米行轉型為主打米食的餐廳「稻舍食館」推出深受饕客喜愛的「雙棗燉牛頰肉飯」，牛肉結合大稻埕中藥行精選的紅棗及黑棗燉煮而成，牛頰肉Q彈帶勁、牛筋入口即化，將阿嬤的食譜經典呈現。

觀傳局也說，在大稻埕舉辦多年的「本草派對」，本次與復古風格的餐酒館「Cog ＆ J」合作，以台灣小吃四神湯與銀耳蓮子羹為發想，結合迪化街的漢方茶飲，推出溫順帶有清爽茶香的補冬概念mocktail「四臣甜湯」，翻轉遊客對漢藥、南北貨的印象。

觀傳局表示，為推廣大稻埕夏日節，觀光旅館也將懷舊經典古早味用新的方式呈現給大家，像來自漢普頓酒店全新餐廳「柒洋樓」，推出2款「私廚鐵道便當」，秘製東坡肉、蝦球與古早味高麗菜飯等豪華組合；六福客棧便當則復刻「六福客棧金鳳廳」明星招牌菜「明爐烤鴨」，重現令人魂牽夢縈的獨門醬汁及烤鴨。

觀傳局補充，今年大稻埕夏日節將於7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，每周三晚上都有夏日煙火秀，8月20日閉幕當天更將有大型煙火展演，提前陪大家度過浪漫七夕。