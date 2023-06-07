美式賣場好市多販賣各種商品滿足許多家庭所需。一位媽媽近日分享，好市多的P牌沙灘戲水玩具組相當超值，一共多達19件玩具。貼文一出，許多家長紛紛透露自己也買了該組玩具，不過不少人透露玩具組有2大缺點，一是永遠收不回原本賣的樣子，二是許多人都有買同樣的玩具，「記得姓名貼要貼好貼滿」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，P牌沙灘戲水玩具組很超值，賣場價格只要405元，跟官網價格相比省了74元，另外拆封後也讓原PO大開眼界，「以為只有從外觀看到上半部的東西，拆開後發現下面還有」，帶孩子去公園玩沙時，旁邊玩沙的小孩也提了1桶一樣玩具，讓她直呼「真是相見恨晚」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的每個小孩都有1桶，像小時候的乖乖桶」、「這桶真的超值！尤其是我兒看到那支超大鏟子，哇哇哇的超好笑」、「很超值，必買！」。

不過也有人抱怨，「打開後永遠收不回原本賣的樣子…」、「好市多的玩沙桶一直都非常超值～只是拿出去大家都一樣，記得姓名貼要貼好貼滿」、「一定要做記號，曾經在沙坑雙方父母在爭辯那到底是誰家的玩具…」、「很超值！但打開就收不回原本的樣子」。