行政院五月中核定「300億元中央擴大租金補貼專案」，內政部營建署今( 7日)公布，自7月3日起開放隨到隨辦，本次開放申請的年齡配合民法下修至 18 歲，在外就學、就業的年輕族群都有望受益。

營建署表示，自111年起，行政院每年編列 300 億元預算，協助 50 萬戶租屋家庭減輕生活負擔，支持包含青年、新婚、育有未成年子女、經濟及社會弱勢租屋等族群，透過提供租金補貼來實質減輕民眾的居住負擔，今年5月26日政院也核定修正「300億元中央擴大租金補貼專案」，7月3日即將再次開辦。

營建署指出，本次開放申請，配合民法成年之年齡下修為18歲，租金補貼照顧對象向下延伸，民眾年滿18歲，且在外就學、就業的年輕租屋族群，皆可提出申請，實質擴大照顧。

以台北市之學生租屋族群為例，在臺北市單身未滿40歲且未具經濟或社會弱勢身分者，每月補貼上限為3000元，另可再加碼補助1.2倍，申請通過後即可領取3600元(3000元乘以1.2倍)。若同時有低收入戶或中低收入戶身分，加碼倍數採計1.4倍，提高至每月最高4200元(3000元乘以1.4倍)，以減輕生活負擔。

營建署也提供諮詢專線02-7729-8003，若民眾有申請租金補貼之相關資訊及問題，可於周一至周五，上午8時至下午6時，撥打該專線，會有90線專人接聽提供諮詢，歡迎多加利用。