洪小鈴（右）與段鈞豪在劇中演2位男主角的父母。（藝圖影業提供）

蔡振廷和姚愛寗在《某某》飾演主角班上好友，將意外為兩位男主角的戀情助攻。（藝圖影業提供）

導演柳廣輝（中）攜演員蔡振廷（右起）、姚愛寗、曾向鎮、劉冬沁、洪小鈴、段鈞豪出席開鏡儀式。（藝圖影業提供）

劉冬沁、曾向鎮、洪小玲，段鈞豪、姚愛寗、蔡振廷、導演柳廣輝今（7）日出席校園甜寵BL影集《某某》開鏡記者會。柳廣輝大膽啟用新人劉冬沁、曾向鎮擔任雙男主，才剛開鏡，曾向鎮就被「扒光」拍浴室戲，劉冬沁直擊身材幫他打8.5分。

劉冬沁、曾向鎮目前同住一家飯店，曾大讚劉貼心：「我還在睡覺的話，他會去幫我拿早餐，我就去他房間一起吃。」他還默默注意到對方的床超大，直接放話：「很想去躺躺看。」劉爽快回：「沒問題！」兩人之間狂冒粉紅泡泡。

該劇改編自人氣同名網路小說，講述兩個高中生因父母再婚成為「兄弟」，意外發展出一段深切的感情，成為彼此鐫刻在心上的「某某」，故事設定發生在2012年的淡水，希望能喚起大家對《不能說的秘密》的美好回憶。

劉冬沁談到對曾向鎮第一印象，「當時時間比較晚，他可能有點累，看起來比較高冷，想說『好跩喔！』，和原著小說中江添（曾向鎮飾）性格挺像。」相處後發現兩人有許多相同的愛好，例如打籃球、滑板，之後想找對方一起運動健身。曾向鎮則想找劉冬沁一起潛水，還想建議導演柳廣輝將潛水畫面安排進劇情中，「只有兩個人在大海裡的畫面一定非常美！」

曾向鎮首次見到劉冬沁時，只覺得對方可愛帥氣，但短時間內就對對方的印象有極大轉變，「相處過一陣子後，發現他很有想法和個人見解，很開心可以和他討論角色和生活上的事物。」要如何培養之間的默契和感情，曾向鎮想帶劉冬沁跳探戈，他說：「我自己學了一段時間，這是關於兩個人的舞蹈，距離非常近，可以用心去感受對方。」

洪小鈴和段鈞豪在片中飾演這對「兄弟」的爸媽，兩人演過許多影劇作品，卻是首次接觸BL影集，洪小鈴特地看了許多相關作品，「分別看了台灣和日本的戲劇，覺得日本的人物互動很溫柔，台灣的感覺都蠻霸氣的，感受跟一般偶像劇的氛圍真的不一樣。」

段鈞豪接到《某某》劇本後，很喜歡劇中對兩個男主角的感情著墨，他也特別提到對柳廣輝的《刻在你心底的名字 》印象非常深刻，「很感動的一部電影，也剛好是柳廣輝導演的作品，所以很榮幸可以跟導演合作。」如果受邀演出BL男主角也沒問題，其實他在《良辰吉時》和唐治平就有激吻對手戲，段鈞豪說：「感覺很好啊！」

同是第一次演出BL劇的姚愛寗表示這次是抱持著「看帥哥談戀愛」的心情來演出：「之前看過日本的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》超喜歡，很期待演出BL劇 ！」看到劇本中兩位男演員的曖昧狀態，總是會露出「姨母笑」，但她著急的說：「他們進度太緩慢，需要我助攻一下！」談到以前在學校為朋友戀情助攻，她也經常操之過急，不好意思地說：「好像都搞糟！」

演員蔡振廷飾演兩位男主角同班同學，同時是學藝股長，看似黑臉但其實很關心同學，談到對BL劇的印象，他希望藉由「同性愛」的故事來破除社會對男女的性別刻板印象，「從而彰顯愛不分性別這個核心價值，真正的愛是能跨越性別障礙和社會觀感的！」