愛紗與麻衣今天一見面就相擁爆哭。（羅永銘攝）

愛紗（左一）今天錄新節目，當年「Sunday Girls」成員麻衣（左二起）、五島千佳 、高垣朋子合體力挺。（羅永銘攝）

日籍女星佐藤麻衣9年前與台塑集團長孫王泉仁結婚，育有1子，但2人婚姻僅維持3年便鬧婚變，去年離婚官司正式開打，時隔半年，淡出演藝圈多年的她，7日為力挺好姊妹愛紗新節目《菜鳥老闆來上工》公開亮相，2人一上台瞬間爆哭，被問是否有意復出，麻衣表示要看看觀眾能不能接受她，愛紗鼓勵說：「會啦，大家都很想妳。」

由洪都拉斯、愛紗、風田領軍潘柏希、謝大軍、炫晨、共同經營，以台灣熱炒為主題的美食實境綜藝《菜鳥老闆來上工之快炒特工》昨舉行集訓畢業成果展，解散超過20年的「Sunday Girls」麻衣、千佳、朋子為挺愛紗再度合體，勾起許多回憶殺。

但記者會焦點幾乎放在來賓麻衣上，她證實與王泉仁的離婚官司正在進行中，不方便對外講太多，被問離婚協議的過程中有感到委屈嗎？她則說：「過去的事情就放下吧。」表示現在心情很好，「已經3年半沒來台灣，吸到熟悉的空氣，感覺很好」。

外傳，麻衣與王泉仁婚變原因各式各樣，她稱未來不會抗拒嫁豪門，也不排斥再婚，談感情一切順其自然「跟我相遇的每個人都帶給我很多豐富的人生經驗，學到很多，也很感謝每個人。」仍大讚台灣男生很體貼、溫柔。

不過，麻衣笑說有點忘記怎麼談戀愛，現階段心力都放在小孩身上，「希望我以後有多的時間，想做自己的事情」，愛紗透露之前去東京找麻衣，她早上5點就起床做早餐，家事行程排得很滿，直誇她是非常優秀的媽媽。

至於愛紗和小5歲的男星周洺甫曾有段3年的短命婚，她現在面對感情走順其自然路線，「過去的人生經驗都是學習，正面去面對每一件事情。」2年前被媒體直擊和BMW男正在熱戀，她昨則默認還是同一人。《菜鳥老闆來上工》預定下月23日晚間8點在緯來綜合台首播。